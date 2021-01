Le ministre Serigne Mbaye Thiam dément la disparition de la meilleure amie de Diary Sow

L'information, selon laquelle la meilleure amie de Diary Sow est introuvable et injoignable est fausse. D'après le ministre Serigne Mbaye Thiam, parrain de la "meilleure élève du Sénégal", qui apporte le démenti via un post tweet.



Le ministre assure que "pendant que j’ai passé une bonne partie de la journée avec la famille de Diary à Malicounda, j’ai échangé à plusieurs reprises avec cette fille en présence de la maman de Diary qui lui a aussi parlé", peut-on lire sur son compte twitter.



Pour rappel, les autorités françaises et sénégalaises sont toujours à la recherche de Diary Sow, disparue à Paris, depuis les vacances de Noel.