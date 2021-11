Le ministre Serigne Mbaye Thiam lance le Projet de gestion intégrée des inondations au Sénégal

L’amélioration des conditions d’accès à un assainissement de qualité pour la population sénégalaise fait partie des priorités du chef de l’État Macky Sall et occupe une place importante dans la vision du Plan Sénégal émergent (PSE). Arrimé au cadre de Sendaï, le PGIIS est articulé autour de quatre composantes : "améliorer la connaissance du risque d’inondation, réduire la vulnérabilité des territoires au risque d’inondation, prévenir le risque d’inondation et renforcer la gouvernance du risque d’inondation".



« La réalisation de la première composante est attribuée au groupement GN FI/ BRLi (institut national de l’information géographique et forestière/ société d'ingénierie spécialisée dans les domaines liés à l’Eau, à l’Environnement et à l’Aménagement du territoire) depuis octobre 2021. C’est à cet effet que le groupement, en relation avec la Cellule de Gestion du Projet et l’Assistance Technique à la Maitrise d’Ouvrage organise l’atelier de lancement le 9 novembre 2021 au King Fahd Palace à Dakar. Cet atelier est l’occasion de revenir sur les enjeux, les défis et les principaux résultats attendus dans la composante 1 », a affirmé Serigne Mbaye Thiam le ministre de l'Eau et de l'Assainissement.



Depuis le début des années 2000, les inondations sont devenues un problème récurrent dans plusieurs villes du Sénégal. Véritables fléaux de ces dernières décennies, elles sont devenues « une réalité omniprésente » mettant à rude épreuve les systèmes urbains de la plupart des établissements humains du Sénégal. Selon le ministre Serigne Mbaye Thiam, « les impacts des inondations sont exacerbés à la fois par l'action anthropique (imperméabilisation des sols et urbanisation mal maitrisée) et par le changement climatique qui se traduit par une occurrence des événements climatiques extrêmes telles que les quantités enregistrées au mois de septembre 2020 et celles en août 2021 ».



Par conséquent, les inondations ont "d’importantes conséquences démographiques, socio-économiques, sanitaires et environnementales pour le pays". Une évaluation des besoins post-catastrophe (PDNA) a permis d'estimer en 2020 et 2021 que les inondations ont touché la périphérie urbaine de Dakar, les zones de Touba, Kaffrine, etc. Et de manière globale, sur le plan sanitaire, les inondations ont occasionné l’apparition de "maladies hydriques (choléra, typhoïde, paludisme, diarrhée, dermatose, maladies respiratoires, etc.) en raison des eaux stagnantes favorisant la prolifération de moustiques".



Pour lutter contre le fléau des inondations, le ministre de l'Eau et de l'Assainissement a déclaré qu’il faut combiner des instruments et outils adéquats afin de mettre en place une stratégie de gestion intégrée des inondations et ainsi renforcer la gouvernance. Fin 2020, le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement a lancé une procédure de sélection de consultants pour la première composante qui porte sur la mise en place d'un système d'information géographique appliqué à la cartographie de surfaces inondables et de risques d'inondation au Sénégal. Cette composante vise à centraliser, structurer et diffuser la connaissance des phénomènes en jeu.



C’est au groupement IGN FI/ BRLi que le projet a été attribué et elle a démarré en octobre 2021. Les activités prévues dans le projet sont les suivantes : "réaliser un état des lieux, cartographier et de connaitre le risque d’inondation à l’échelle nationale, de communiquer et de sensibiliser sur le risque d’inondation". Mais aussi d’acquérir et de produire au niveau national les données de base nécessaires à la cartographie et à la connaissance du risque d’inondation à l’échelle nationale. Le Groupement s’appuiera sur les structures locales compétentes pour alimenter le système d’information au sein du ministère mais aussi auprès d’autres Agences de l’État, telles que l’ANACIM, l’ANAT, la DGUA, la DGPRE, la DPC, la BNSP.