Le ministre Yankhoba Diémé annonce de nouvelles mesures pour l'immatriculation des motos

Le ministre des Transports, M. Yankhoba Diémé, a fait une sortie pour clarifier les mesures relatives à l'immatriculation des motos, qui entreront en vigueur à partir du 13 mars prochain. Lors d'une conférence de presse, il a souligné l'importance de la réglementation et de la sécurité routière, précisant qu'aucune dérogation ne sera accordée aux propriétaires de deux-roues après cette date limite.



À compter du 13 mars, tous les conducteurs de motos devront impérativement procéder à l'immatriculation de leurs engins. Les services compétents, en charge de cette immatriculation, commenceront dès demain, mardi 07 janvier dans toutes les régions, via les bureaux locaux des services des mines.



Le ministre Diémé a insisté sur le fait que cette initiative vise à renforcer la sécurité des usagers de la route et à garantir une meilleure régulation des véhicules circulant sur le territoire. "L'immatriculation des motos est un préalable indispensable pour une circulation plus sûre et pour une meilleure organisation du réseau routier", a-t-il déclaré. Cette démarche vise également à permettre une gestion plus efficace des infractions liées aux deux-roues.