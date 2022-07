Le ministre de l’Intérieur fait le classement des plages autorisées pour les baignades et celles non-autorisées (Document)

Le ministre de l’Intérieur a publié ce mercredi un arrêté fixant le Classement national des plages. Celles interdites de baignade, celles où la baignade est autorisée et les heures où la baignade est autorisée.



Sur le document suivant, vous allez trouver la liste par région de toutes les plages interdites de baignade et celles où la baignade est autorisée entre 10 heures et 19 heures.