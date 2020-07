Le ministre de la Communication annonce l’entrée en vigueur d’un Nouveau Code de la publicité pour les médias sénégalais

Le ministre de la Culture et de la Communication a, dans un entretien avec Le Soleil, annoncé un nouveau Code de la publicité au Sénégal. Selon Abdoulaye Diop, un arrêté a été pris, portant la mise en place de la commission nationale chargée de réfléchir sur ce nouveau code de la publicité



« Nous sommes en train de travailler à l’élaboration d’un nouveau code de la publicité devant remplacer la loi de 1983 qui est dépassée par l’évolution d’un secteur marqué, notamment, par le numérique et la multiplicité des acteurs », a-t-il confié à nos confrères du quotidien national. Avant d’indiquer que le but de cette loi en perspective vise à renforcer les entreprises et les conformer au nouveau cadre marqué par l’avènement du numérique et la multiplicité des acteurs.



Le ministre de la Communication de souligner qu’à part le Fonds d’appui et de développement de la presse (FADP), « la principale source de revenus de la presse reste la publicité ». Raison pour laquelle un « expert est commis, le benchmarking effectué. L’expert proposera un projet qui sera soumis à la commission nationale ».



Ce nouveau code devrait permettre aux médias privés classiques et en ligne de tirer leur épingle du jeu. À noter que les médias publics comme la RTS et le Soleil captent une très grosse part des marchés publicitaires.