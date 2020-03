Le ministre des Finances annonce le paiement des salaires à partir de demain mercredi

Les mesures contre la propagation de la pandémie de Covid-19 au Sénégal se succèdent de la part des autorités. Celle-ci, aura peut-être moins d'impact, mais contentera bien tous les chefs de famille qui travaillent dans la fonction publique. Il faut se ravitailler au plus vite en vivres et le plus tôt sera le mieux. Puisqu'il est à ce jour impossible de prédire la fin de la maladie.



C'est ainsi que "Sur instruction de Monsieur Abdoulaye Daouda DIALLO, Ministre des Finances et du Budget, les services de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor procéderont, par anticipation, au paiement des salaires à partir du mercredi 25 mars 2020", lit-on dans une communiqué officiel parvenu à PressAfrik .