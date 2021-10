Le ministre des Sports donne plus de détails sur l’inauguration du Stade Olympique de Diamniadio

Le bijou de 50 mille places, dont les travaux ont été lancés en février 2020 et qui va coûter au total de 156 milliards FCFA sera opérationnel en début d’année 2022 si l’on se fie aux propos du ministre des Sports.



Dans un entretien avec L’Observateur, Matar Ba a même précisé la date retenue. Avant d’annoncer que de grandes équipes européennes ont établi le contact pour affronter l’équipe du Sénégal le Jour J.. « Oui comme prévu, le stade du Sénégal sera inauguré en février 2022 et il y a de grandes nations qui veulent rencontrer l’équipe du Sénégal à l’occasion de l’inauguration. On a déjà des contacts d’équipes européennes. La fédération en parlera quand ça se précisera », a révélé le ministre des Sports.



À souligner que l’infrastructure sera dotée de la technologie Goal Line et du dispositif technique par la VAR.