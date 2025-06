Le ministre du Tourisme rend un vibrant hommage à Ousmane Ndao, décédé en mission

C’est avec une profonde émotion et une immense tristesse que le ministre du Tourisme a rendu hommage à Ousmane Ndao, Directeur des Investissements et des Aménagements Touristiques au sein du ministère, tragiquement décédé ce vendredi 27 juin à la suite d’un accident de la circulation survenu à Dahra, lors d’une tournée officielle dans le Pôle Nord.



Dans une déclaration publiée sur sa page Facebook, le ministre a salué la mémoire d’un homme de devoir, loyal et dévoué, qui s’est éteint en accomplissant sa mission au service du développement du tourisme et de l’artisanat national.



« Ousmane est tombé en mission, en homme de devoir, fidèle à son engagement pour le développement de notre secteur. Son départ brutal est une perte inestimable pour notre ministère, pour l’administration publique, et pour tous ceux qui ont eu le privilège de travailler à ses côtés », a déclaré le Ministre.



L’accident a également fait plusieurs blessés parmi les autres membres de la délégation ministérielle. Le Ministre a tenu à exprimer son soutien aux collègues touchés et à leur souhaiter un prompt rétablissement.



Face à cette épreuve, le Ministre a pris la décision d’interrompre immédiatement la tournée et de regagner Dakar afin de se tenir aux côtés des équipes endeuillées.



« En cette douloureuse circonstance, je tiens à adresser, au nom de l’ensemble du ministère et en mon nom personnel, mes condoléances les plus attristées à la famille de Monsieur Ndao, à ses proches, ainsi qu’à l’ensemble de ses collègues. »



La disparition de Monsieur Ousmane Ndao laisse un vide immense au sein du Ministère du Tourisme. Son engagement et son professionnalisme resteront à jamais gravés dans les mémoires de ceux qui ont partagé son combat quotidien pour le rayonnement du tourisme et de l’artisanat au Sénégal.