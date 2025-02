Le monde bouge ! (mon billet du jour)

Farba Ngom : de l’ascension à la chute



Longtemps, Farba Ngom a été perçu comme un acteur clé dans les coulisses de l'ancien pouvoir. Fort de ses relations avec le Président Macky Sall, il jouissait d’une position privilégiée, capable de faire et de défaire des ministres. Il semblait intouchable. Le chemin de Farba Ngom, autrefois pavé de gloire, se termine aujourd’hui dans les geôles de Rebeuss. Où il devra faire face à des accusations sérieuses de détournement de fonds publics, s’élevant à 31 milliards de francs CFA.



Le verdict du tribunal n’est pas encore rendu, mais la tournure des événements nous rappelle une vérité simple : rien n'est jamais acquis, pas même la toute-puissance. Les grands pouvoirs sont souvent fragiles, et les faux-semblants d’une stabilité durable peuvent se dissiper aussi soudainement que la brume au matin. Farba Ngom, en confondant son intérêt personnel et celui de l’État, a fini par se perdre dans l’hybris de la gouvernance.



La traque des biens mal acquis : une nouvelle ère judiciaire ?



L’arrestation de Farba Ngom n’est pas un fait isolé. Elle s’inscrit dans une dynamique plus large, celle de la traque des biens mal acquis. Le Pool Judiciaire financier, récemment mis en place par les autorités en place, semble déterminé à ne laisser aucune impunité. Ce nouveau mécanisme, qui s’attaque aux détournements de fonds publics, a déjà vu des figures politiques et économiques de premier plan être convoquées devant la justice. Tahirou Sarr, un autre ancien proche du pouvoir, est également sous enquête pour des accusations similaires de détournement de fonds publics.



Cette séquence, à la fois symbolique et opérationnelle, marque un tournant dans la lutte contre la corruption dans le pays. La création de ce Pool Judiciaire financier, avec pour mission de traquer les biens mal acquis, semble traduire une volonté réelle de briser l’impunité, et de donner un message fort à ceux qui pensaient pouvoir échapper à la justice grâce à leurs connexions politiques et financières.



leçons à tirer : l'éphémérité des puissances et des richesses



La leçon que l’on doit tirer de ces événements est simple, mais puissante : rien n'est acquis. La vie politique, tout comme la vie économique, est en perpétuelle mouvance. Les puissants d’aujourd’hui peuvent devenir les emprisonnés de demain. Et la stabilité des positions et des fortunes peut vaciller en un instant. C’est une réalité incontournable, et peut-être la plus cruelle pour ceux qui, dans leur ascension, ont cru que leur pouvoir ou leur richesse était un acquis pérenne.



Cette vérité s’illustre également dans les paroles d’un vieux sage du Sine, qui affirmait que "le monde bouge". Et dans ce mouvement incessant, il est difficile, voire impossible, de préserver sa place indéfiniment. Ceux qui ont cru, comme Farba Ngom, que leur pouvoir était intangible, doivent aujourd’hui en payer le prix.



La Politique du Temps et de la Prudence



Le monde politique et financier ne tolère aucune certitude permanente. Le pouvoir, aussi solide qu’il puisse paraître, est toujours en mouvement. Les événements récents nous rappellent qu’aucune position, aucune richesse, aucune influence n’est éternelle. Tout peut s’écrouler en une fraction de seconde, comme un château de cartes balayé par un vent soudain.



Dans ce monde en perpétuelle évolution, il est essentiel de garder à l’esprit que la gloire d’hier peut rapidement se transformer en défaite aujourd’hui. Ce qui semble acquis peut se révéler volatile. Et au final, le seul véritable acquis, c’est peut-être d’avoir su naviguer avec prudence dans cet océan mouvant de la politique et des affaires.