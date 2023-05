«Le monde est à un tournant»: la Russie commémore la victoire sur l'Allemagne nazie sous haute sécurité

Devant des milliers de soldats et l'élite politique russes, réunis pour commémorer la défaite nazie de 1945, Vladimir Poutine a multiplié les allers-retours historiques. Plus d'un an après avoir lancé son armée à l'assaut de son voisin avec l'objectif officiel de « dénazifier l'Ukraine » et après une série de cuisants échecs, le président russe s'est efforcé de présenter ce conflit comme voulu par les Occidentaux. « La civilisation est de nouveau à un tournant. Une guerre a été lancée contre notre patrie », a lancé le président russe depuis la place Rouge à Moscou.



Il a salué les forces russes, notamment les centaines de milliers de réservistes qu'il a mobilisés. « Rien n'est plus important actuellement que votre tâche militaire ». [...] « La sécurité du pays repose aujourd'hui sur vous, l'avenir de notre État et de notre peuple dépend de vous », a-t-il ajouté.



Le chef de l'État russe a aussi accusé les « élites occidentales mondialisées » de « monter les peuples les uns contre les autres, diviser les sociétés, provoquer des conflits sanglants », des déclarations dont le fond et la forme rappellent celles qui émanaient de Moscou à l'époque de la Guerre froide. « Leur but est de parvenir à l'effondrement et à la destruction de notre pays », a encore accusé Vladimir Poutine, qui présente son offensive contre l'Ukraine comme une mesure visant à défendre la Russie contre une supposée agression occidentale.



« Pour la Russie, pour nos vaillantes forces armées, pour la victoire, hourra ! », a-t-il lancé, avant que ne commence un défilé de milliers d'hommes et de blindés.



Par ailleurs, si Vladimir Poutine promet la victoire, le puissant chef du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, engagé depuis des mois dans la bataille de Bakhmout, a lancé à l'inverse sur Telegram une longue diatribe pour dénoncer l'incapacité des autorités russes à défaire l'Ukraine, accusant même la hiérarchie militaire de vouloir « tromper » le président russe.



Après quinze mois d'offensive en Ukraine, ces célébrations se tiennent dans une ambiance particulière. L'armée russe apparaît affaiblie par les pertes, les revers et les tensions entre l'état-major et les paramilitaires de Wagner. Elle semble enlisée dans son combat pour la prise de la ville de Bakhmout, épicentre des combats de l'est depuis des mois. Le président Vladimir Poutine est isolé et visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale.



Les commémorations ont lieu sous protection renforcée du fait de la multiplication des attaques en territoire russe attribuées à Kiev par Moscou. Et alors qu'une vaste contre-offensive ukrainienne est annoncée depuis des semaines comme imminente. L'attaque la plus spectaculaire a été une frappe de deux drones contre le Kremlin la semaine dernière, que Moscou n'a pas hésité à qualifier de tentative d'assassinat contre Vladimir Poutine. L'Ukraine a démenti tout rôle dans cette opération.



De quoi alourdir encore l'atmosphère. Les défilés traditionnels avaient déjà été annulés ou réduits dans les régions frontalières avec l'Ukraine. Les festivités du 9-Mai sont également annulées dans des régions plus à l'est.



À Moscou, la traditionnelle marche du « Régiment des Immortels » qui rassemble des dizaines de milliers de Russes dans les rues de la capitale a été annulée. Lors de cette manifestation patriotique populaire, les Russes peuvent marcher avec un portrait d'un membre de leur famille tué dans la Seconde Guerre mondiale. L'année dernière, ce sont des portraits de soldats morts eu Ukraine qui avaient été brandis. Selon les réseaux sociaux, le pouvoir aurait souhaité éviter un étalage possible de très nombreuses victimes dans ce conflit. Pour la première fois, aucune image des répétitions du défilé moscovite, dimanche dernier, n'avait été diffusée sur les télévisions d'État.



(Et avec AFP)