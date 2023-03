Le nouveau président de la Cour suprême prend fonction

Le nouveau premier président de la Cour suprême, Ciré Aly Ba, a officiellement pris fonction. La cérémonie de passation de service avec son prédécesseur, Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly, s’est tenue ce jeudi 2 mars, à la Cour suprême.



« Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite, quitte ses fonctions après plus de 40 ans de bons et loyaux services à la magistrature», souligne un communiqué transmis à l'APS.



Ciré Aly Ba a été nommé premier président de la Cour suprême à l'issue de la dernière réunion du Conseil supérieur de la magistrature. Il était précédemment premier président de la Cour d’Appel de Dakar.



Le magistrat Mahamadou Mansour Mbaye occupe les fonctions de Procureur général près la Cour suprême.



La Cour suprême est la juridiction nationale unique siégeant à Dakar que le législateur a placée au sommet de la hiérarchie judiciaire. Elle a deux missions essentielles : une consultative et une juridictionnelle.



«Admis à faire valoir mes droits à une pension de retraite, je quitte mes fonctions et prends définitivement congé de vous et de la magistrature. J'ai été heureux de vous avoir rencontré et connu», a dit Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly dans son mot d’adieu, dont l’APS a eu connaissance.



« Merci à tous d'être des gens sur qui on peut compter. Je vous remercie pour tout le travail que vous avez accompli et continuez à accomplir pour la Cour suprême et la Justice sénégalaise», a-t-il ajouté, soulignant qu’il « n'est pas toujours donné de rencontrer des gens aussi dévoués et dignes de confiance».