Le pari de CR7 que seuls deux de ses coéquipiers ont accepté

Cristiano Ronaldo ne fait qu'améliorer ses chiffres depuis le début de l'année 2018 et a su rejoindre Lionel Messi en tête du classement des meilleurs buteurs de la Liga alors que l'Argentin en avait 12 d'avance sur lui en décembre.

Et le Portugais ne cesse jamais de croire en ses capacités. Bien que personne n'aurait parié sur un retour en forme de cette rapidité, Cristiano, lui, y a cru jusqu’au bout. Et selon 'El Transistor', il aurait parié une grande quantité d'argent avec deux joueurs de son équipe.

Le pari ? Qu'il terminerait meilleur buteur de la saison en championnat. L'argent serait destiné à une ONG, afin d'éviter d'avoir encore plus de problèmes avec le Fisc espagnol... Seuls deux joueurs ont accepté le pari.

Aujourd'hui, seulement trois buts le séparent de Lionel Messi pour s'emparer de la tête du classement et il ne fait aucun doute que CR7 luttera jusqu'au bout pour prouver qu'il avait raison.

Source: Besoccer