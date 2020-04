Le parti PUR refuse de voter le projet de loi habilitant Macky Sall

PUR, le parti pour l'Unité et le rassemblement dont le leader est Issa Sall, s'ajoute à la la liste des personnalités et partis qui ont refusé de voter le projet de loi No 09/2020 habilitant le Président de la République à prendre, par ordonnances, des mesures relevant du domaine de la loi pour faire face à la pandémie du Covid 19.



"Au-delà de son caractère anticonstitutionnel, ce projet de loi, s’il est voté, risque de plonger notre pays dans des lendemains incertains car il confère au Président de la République les pleines compétences du législateur principal, l’Assemblée Nationale...", lit-on dans le document parvenu à PressAfrik.