Le patron de McDonald's renvoyé pour avoir eu une relation avec un employé

Le géant américain de la restauration rapide a déclaré que la relation était consentie, mais M. Easterbrook avait "violé la politique de la société" et fait preuve de "mauvais jugement".

Dans un courriel au personnel, l'homme d'affaires britannique a reconnu la relation et a dit que c'était une erreur.



Compte tenu des valeurs de l'entreprise, je suis d'accord avec le conseil d'administration pour dire qu'il est temps pour moi de passer à autre chose ", a-t-il dit.

M. Easterbrook, 52 ans, divorcé, a d'abord travaillé pour McDonald's en 1993 en tant que directeur à Londres avant de gravir les échelons de l'entreprise.



Il est parti en 2011 pour devenir le patron de Pizza Express, puis de la chaîne alimentaire asiatique Wagamama, avant de retourner chez McDonald's en 2013, pour finalement devenir son patron au Royaume-Uni et en Europe du Nord.





M. Easterbrook est largement reconnu pour avoir revitalisé les menus et les restaurants de l'entreprise, en remodelant les magasins et en utilisant de meilleurs ingrédients.

La valeur de ses actions a plus que doublé pendant son mandat aux États-Unis.



Sous sa direction, McDonald's a également élargi ses options de livraison et de paiement mobile pour mettre l'accent sur la commodité.



Le conseil d'administration du géant de la restauration rapide a voté le départ de M. Easterbrook, né à Watford, vendredi, après un examen.



Il a également quitté ses fonctions de président et de membre du conseil d'administration de McDonald's.

Les règles de l'entreprise pour les gestionnaires leur interdisent de s'engager romantiquement avec un subordonné.

Elle publiera lundi les détails de l'indemnité de départ de M. Easterbrook, qui feront l'objet d'un suivi attentif.