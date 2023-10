Le plan de Manchester City pour bloquer le départ d’Erling Haaland au Real Madrid, le FC Barcelone tremble pour Robert Lewandowski

Manchester City veut verrouiller Erling Haaland, le FC Barcelone va devoir vivre sans Robert Lewandowski et la France voit le verre à moitié plein pour sa soirée européenne, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Le plan de City pour prolonger Haaland

En Angleterre, le Manchester Evening News lâche une bombe dans ses pages intérieures ! En effet, le quotidien local annonce que «Manchester City veut offrir un nouveau contrat à Erling Haalaand. Les Cityzens envisagent de retarder l’éventuel transfert de leur star vers l’Espagne».



Les champions d’Europe en titre craignent une nouvelle offensive du Real Madrid l’été prochain. En cas d’échec dans le dossier Kylian Mbappé, le club espagnol compte se rabattre sur le Norvégien, déjà ciblé par les Merengues lorsqu’il évoluait sous les couleurs du Borussia Dortmund.



Ainsi, City compte ouvrir les négociations dans les prochains jours pour sceller définitivement l’avenir de son buteur vedette.



Selon le tabloïd anglais, Manchester City est disposé à proposer au Cyborg une augmentation de son salaire de 460 000 € par semaine, hors primes. Histoire de le verrouiller pour un petit moment ! Le Daily Mail relaye aussi l’information sur sa Une ce matin et indique que «Manchester City vise un contrat à long terme avec Haaland». Les Skyblues comptent sur leur buteur !



Coup dur pour le FC Barcelone



En Espagne, le FC Barcelone retient son souffle pour son attaquant star : Robert Lewandowski ! Le Polonais est sorti sur blessure contre le FC Porto cette semaine en Ligue des champions après avoir été touché à la cheville.



Et pour le journal Sport, «pas de Clasico pour Lewandowski. L’attaquant polonais souffre d’une blessure plus grave que prévu, une entorse de la cheville gauche. Il pourrait être absent pendant un mois et, sauf miracle, Xavi ne pourra pas compter sur lui pour jouer contre Madrid.»



Même chose en Une du Mundo Deportivo, «Lewy est KO. Il sera absent plusieurs semaines en raison d’une entorse consécutive au tacle de Carmo et sa présence pour le Clasico du 28 est incertaine.»



Mais le journal catalan veut voir le positif avec le retour en forme de Ferran Torres qui sera le remplaçant de Lewandowski. «Ferran est OK, le requin sera le remplaçant de Robert, il est en pleine forme : il marque un but toutes les 88 minutes.» L’Espagnol aura la lourde tâche de suppléer le Polonais !



Jeudi gris pour les clubs français !



En France, la Coupe d’Europe avait lieu encore pour nos clubs nationaux. Et en Europa League, le match nul de l’Olympique de Marseille contre Brighton (2-2) est «frustrant» comme le placarde La Provence ce matin. «Après avoir mené au score en première période, les Olympiens ont été rattrapés au score par les Anglais et finissent sur un match nul.»



Même son de cloche en Une de L’Équipe, qui estime que ce nul est «rageant» ! «Pour son premier match à domicile depuis la crise de gouvernance, l’OM a concédé en fin de rencontre un nul plus que frustrant.»



Hier soir, le Stade Rennais a perdu (1-0) contre Villarreal.

Les Rennais se sont «noyés dans le jaune. Rennes a perdu pour la première fois de la saison, puni d’avoir trop tardé à emballer la rencontre», face au sous-marin jaune.



A noter que Martin Terrier a raté un pénalty en fin de match. De son côté, Toulouse s’est imposé (1-0) contre Linz ! Et «le LOSC a été tenu en échec» comme le rapporte Nord Éclair face à Klaksvik (0-0), club des Iles Féroés, en Europa Conference League avec une équipe largement rajeunie.