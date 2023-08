Le plan du Barça pour la fin du mercato, la décision de MU pour Mason Greenwood met le feu à l’Angleterre

Le FC Barcelone a tout prévu pour la fin du marché des transferts, le départ de Greenwood de Manchester United fait grand bruit et Olivier Giroud fait la Une en Italie, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Le mercato du Barça n’est pas terminé !



Du côté de l’Espagne, le journal Sport nous livre «le plan du Barça pour la fin du mercato». Le quotidien ibérique nous explique l’objectif des Catalans pour les prochains jours, réussir à inscrire officiellement tous les joueurs qui ont signé un contrat avec le club.



Et ce n’est pas tout, Sport affirme que João Cancelo devrait arriver cette semaine à Barcelone et qu’il pourrait encore y avoir des surprises avant la fermeture du marché des transferts.



En effet, le board barcelonais chercherait à signer un joueur offensif supplémentaire. Un joueur pour aider l’attaque des Blaugranas. Il y a bien sûr le candidat João Félix, mais il faudra d’abord se débarrasser des indésirables comme Clément Lenglet, explique le quotidien.



Greenwood fait jaser outre-Manche !

En Angleterre, c’était la grosse info de ce lundi soir : Mason Greewood quitte Manchester United. Le club l’a officialisé dans un communiqué hier et le joueur a expliqué que c’était : « la meilleure décision pour nous tous ». Ce choix fait la Une de tous les journaux, outre-Manche, à l’instar du Daily Mail qui titre : « pas de retour en arrière ».



The Daily Telegraph évoque aussi cette décision et nous donne une explication. Selon le journal, MU a choisi de se séparer de son joueur après une pluie de critiques des supporters des Red Devils à son encontre.



Enfin, The Times aussi évoque le sujet, mais nous révèle au passage que le joueur est déjà très demandé. MU aurait reçu de nombreux coups de fil depuis cette annonce, plusieurs clubs seraient intéressés par son profil ajoute le journal, qui nous livre l’identité de l’un d’entre eux. Il s’agit du club turc Istanbul Basaksehir.



Sur son site internet, le Mail nous donne un deuxième nom avec l’AS Roma de José Mourinho, qui s’intéresserait également à Mason Greenwood.



Giroud sauve l’AC Milan !

En Italie, c’est un Français qui fait la Une. C’est Olivier Giroud que l’on retrouve en couverture du Corriere dello Sport, ce mardi. Car l’AC Milan jouait hier et l’a emporté, 2 buts à 0 face à Bologne, avec des buts de Giroud et Pulisic. « Il connaît Milan », titre ainsi le Corriere.



D’ailleurs, Giroud va être rejoint par un autre Français à Milan, mais dans le club voisin de l’Inter. En effet, comme le rapporte La Gazzetta dello Sport, ça sent très bon pour Benjamin Pavard à l’Inter.



C’est une info de Skysports qui affirme que les Nerazzurri et le Bayern Munich ont trouvé un accord concernant le défenseur. Le montant de la transaction est d’environ 30M€. Pavard devrait donc très bientôt découvrir un nouveau championnat.