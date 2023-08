Le plan du FC Barcelone pour recruter Neymar, le choix fort de Victor Osimhen pour son avenir

Les détails du plan du FC Barcelone pour recruter Neymar, Victor Osimhen a tranché pour son avenir et la liste du Real Madrid pour remplacer Thibaut Courtois, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Le Barça rêve de Neymar et a un plan pour le recruter



Le FC Barcelone est en ébullition sur cette fin de mercato qui pourrait être très agitée ! Les Blaugranas pourraient frapper fort car ils ont des possibilités avec deux joueurs qui veulent quitter leur club ! Comme l’indique Mundo Deportivo sur sa couverture : «ils font pression pour Ney ou João. Le Barça est à la recherche d’une grande recrue : les deux sont proposés et sont des cibles pour le Barça. Ce serait l’un ou l’autre : ils arriveraient en prêt.»





De son côté, Sport se demande si «Neymar va venir ? Le Barça travaille toujours sur l’option saoudienne.» Et surtout le journal détaille l’offre financière qui pourrait être faite au Brésilien.



«Le club blaugrana devrait assumer un salaire de 12 millions d’euros par an», dévoile le journal catalan… Reste à savoir si cela sera convaincant et si un terrain d’entente sera trouvé avec le PSG, qui souhaite le départ de son numéro 10…



«Oshimen va rester !»



En Italie, il y a eu une annonce forte pour un crack de Serie A ! Comme le placarde le Corriere dello Sport qui reprend la déclaration d’Aurelio De Laurentiis, le président du Napoli, «Osimhen va rester» ! «Il a un contrat pour encore deux ans, ou devrait-il aller? Il y a des contrats et il faut toujours les respecter: cela vaut pour les deux côtés bien sûr parce que c’est une relation bilatérale et tant que c’est comme cela et que cela ne penche jamais d’un côté ou de l’autre, il y a de l’amour et de l’entente.»





Selon la presse italienne : «l’attaquant nigérian réclame un salaire net de 12 M€ par pour prolonger avec le Napoli, une liberté sur ses droits d’image et une clause assez basse pour 2024 en vue d’un transfert en Premier League. Une rencontre avec De Laurentiis et son agent a eu lieu, l’accord est proche.» Ce qui explique la sortie médiatique du président napolitain…



La liste du Real Madrid pour remplacer Courtois



Le gardien du Real Madrid a été victime d’une rupture des ligaments croisés. Il sera donc absent entre 7 et 8 mois soit toute la saison prochaine… Alors forcément, «un gardien de but est recherché» par les Merengues comme l’indique Marca sur sa Une ! «Les Madrilènes sont déjà en train de passer le marché au peigne fin. Bono, le meilleur joueur d’une liste qui comprend De Gea, Kepa, Navas et Lloris.»





Même chose en couverture de AS qui explique que la liste est longue avec «Unai Simon, Kepa, De Gea, Keylor Navas et Mamardasvili sont aussi d’autres options.» Mais la priorité est bien Yassine Bounou selon nos informations !



L’Estadio Deportivo ne manque pas d’évoquer cette possibilité et indique sur sa Une que c’est «le clin d’œil d’une vie» pour le portier marocain ! Le Real a encore le temps de trouver la recrue idoine pour assurer l’intérim de Courtois mais cela risque d’animer la fin de mercato madrilène.