Le porte-parole de Me El Hadji Diouf démissionne

Me El Hadji a Diouf a perdu un de ses partisans de taille en la personne de Abdoulaye Fall. Ce dernier, jusque-là porte-parole, du Parti des travailleurs et du peuple (Ptp) a rendu le tablier «après avoir murement réfléchi».



«Après avoir discuté avec les miens et mûrement réfléchi, j'ai décidé de vous adresser cette lettre de démission et j'espère que vous comprendrez ma décision. Et que cela n'entravera en rien nos relations fraternelles inaltérables bien qu'avec le sentiment de n'avoir commis aucun manquement, j'ai décidé de quitter mes fonctions de porte-parole national et de militant de base du Ptp», a-til déclaré dans sa lettre de démission.