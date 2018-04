Le préfet de Dakar dit OUI aux francs-maçons

Le préfet de Dakar a finalement délivré carte blanche aux francs-maçons qui vont enfin pouvoir tenir leurs rassemblements dans la capitale sénégalaise. Après une première tentative avortée à cause d’un autre arrêté révélé par Jeune Afrique, la même source informe qu’un nouveau document a été signé abrogeant cette fois-ci, le précédant.



Le chef de l’administration du département de Dakar a motivé sa décision, selon nos confrères, par « la nécessité de sauvegarde des libertés publiques» et «la limitation d’une situation d’exception».



Devant le tollé soulevé par l’annonce de la tenue de rencontres de mouvements d’obédience maçonnique, le préfet de la capitale sénégalaise avait dû interdire lesdites rencontres à cause de l’existence de risques de confrontations entre «organisations opposées».