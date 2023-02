Le préfet de Dakar interdit les autres rassemblements de Walf TV

Les rassemblements sur la voie publique projetées les samedi 18 et dimanche 19 février 2023, de 10 heures à 12 heures, par le groupe Walf Tv sont interdits. La décision vient du préfet de Dakar par arrêté.



Ce dernier justifie cette décision par "des risques de troubles à l'ordre public; entrave au fonctionnement normal d'un service public; entrave à la libre circulation des personnes et des biens".



Les dites manifestations devaient se tenir respectivement devant les locaux du Conseil national de Régulation de l'Audiovisuel (CNRA), sis à la Rue Mohamed V x Jules Ferry et à la Place de l'Indépendance.



Par ailleurs, le préfet informe que le Commissaire central de Dakar est chargé de l'exécution du présent arrêté.