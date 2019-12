Le président Uhuru Kenyatta fait le bilan du 9e sommet des ACP (vidéo en anglais)

Le président de la République du Kenya, Uhuru Kenyatta, le secrétaire général sortant des ACP et son successeur ont fait face à la presse pour faire le bilan du 9esommet des chefs d’Etats et de Gouvernement des pays ACP. Ils ont tous parlé d’un satisfécit avant de penser au futur mais surtout aux principales priorités. Le nouveau président du Sommet compte beaucoup soutenir le secteur privé mais aussi lutter contre les changements climatiques.



«C’est un sommet de deux jours couronné de succès. Il a été précédé par la 110 session du conseil des ministres. Nous avons organisé le tour premier sommet avec la plateforme du secteur privé de nos pays respectifs mais aussi celui des femmes et des jeunes», a déclaré Uhuru Kenyatta. Le président du Kenya a souligné : «nous avons mobilisé 19 chefs d’Etats et de gouvernements et plus de 70 délégués venant des six régions des ACP». Il est revenu sur le slogan du sommet : «Un ACP transformé, engagé dans le multilatéralisme».



Les 19 chefs d’Etats et de Gouvernements ainsi que les 70 délégués venant des 6 régions des ACP ont ainsi examiné et adopté l’accord révisé de Georgetown, approuvé la nomination du nouveau Secrétaire général, Georges Rebelo Pinto Chikoti, pris des résolutions sur l’avancement des négociations post-Cotonou mais surtout validé la mise en place du fonds fiduciaire de dotation qui déjà enregistré des promesses de donation du Kenya, de Papouasie Nouvelle Gunée et du Ghana.



Uhuru Kenyatta a, par ailleurs, évoqué le rôle central des Nations unions dans le maintien de la paix à travers le monde et revenu brièvement sur les renégociations des accords en cours avec l’Union européenne.