Le président brésilien Lula à Bruxelles pour un sommet Celac-UE

Les dirigeants latino-américains commencent à arriver à Bruxelles ce dimanche 16 juillet pour un sommet entre la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes (Celac) et l'Union européenne, qui débute lundi. Parmi la trentaine de chefs d'État qui traversent l'Atlantique, Lula est particulièrement attendu. Il doit, entre autres, essayer d'avancer sur la négociation d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay).

RFI

