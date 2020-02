Le président de la Fifa propose d'organiser la CAN tous les quatre ans

Gianni Infantino a invoqué des raisons de rentabilité de la Coupe d'Afrique des nations en faisant cette proposition.



"Je propose d'organiser la Coupe d'Afrique des nations tous les quatre ans au lieu de deux ans", a déclaré le président de la Fifa lors d'un séminaire de la CAF au Maroc, sur les compétitions de football et les infrastructures en Afrique.



"La CAN génère vingt fois moins que l'Euro (la Coupe d'Europe de football). Avoir une CAN tous les deux ans, est-ce bien sur le plan commercial ? Cela a-t-il permis de développer les infrastructures ? Pensez à l'organiser tous les quatre ans", a déclaré M. Infantino aux délégués des 54 fédérations nationales de football, à Rabat.



La prochaine Coupe d'Afrique des nations aura lieu au Cameroun en 2021. Lors de cette édition, la CAN reviendra à son calendrier traditionnel, janvier-février, après avoir été organisée pour la première fois en juin et juillet, en 2019, en Égypte.

A Rabat, le président de la Fifa a fait d'autres propositions sur l'arbitrage, les infrastructures et les compétitions en Afrique.



Il a proposé la création d'une nouvelle compétition panafricaine des clubs, à laquelle vont prendre 20 clubs choisies au terme de compétitions régionales.



Un milliard de dollars US pour chaque membre de la CAF



Aussi a-t-il suggéré la création d'un groupe d'arbitres professionnels africain, avec le soutien financier de la Fifa. "Nous allons prendre 20 des meilleurs arbitres africains de la Fifa, les professionnaliser et leur offrir des contrats permanents", a promis M. Infantino.



Il dit souhaiter octroyer 1 milliard de dollars US à chacune des 54 fédérations de football d'Afrique membres de la Fifa et de la CAF, pour leur permettre de construire au moins un stade de haut niveau.