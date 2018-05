Le président du Stade de Mbour convoque une assemblée générale d'urgence

Une solution dans la crise qui divise Stade de Mbour et l’Union sportive Ouakam pourrait être trouvée dans les prochaines heures. En effet, le président du club de la petite côte, Saliou Samb a convoqué toute la population mbouroise dans une assemblée générale ce jeudi à partir de 21 heures à la salle de délibération de la mairie de Mbour, nous apprend une source proche du dossier.



Selon lui, l’AG portera sur le problème qui divise Stade de Mbour à l’USO. Chacun aura son mot à dire afin de trouver une solution à cette crise qui n’a que trop durée, a-t-il ajouté.



Pour rappel, le président du Mbour PC Mbaye Diouf Dia s’est désolidarisé avec son homologue Saliou Samb dans cette crise. Et a même déjà joué un match la semaine dernière avec l’équipe ouakamoise.



Les clubs de Mbour avaient décidé de ne pas rencontrer USO. Ceci après les échauffourées provoquant la mort de 8 supporters mbourois le 15 juillet 2017, lors de la finale de la Coupe de la Ligue organisée au stade Demba Diop entre Stade de Mbour et l’Union sportive d’Ouakam.