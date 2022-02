Le président turc Recep Tayyip Erdogan à Kiev pour rencontrer Volodymyr Zelensky

Le chef de l’État turc a invité le président russe Vladimir Poutine à lui rendre visite dans les prochaines semaines. Tayyip Erdogan estime être bien placé pour jouer les médiateurs, mais aussi parce qu’il a intérêt à apaiser les tensions.



D’un côté, la Turquie est proche de l’Ukraine. La coopération entre les industries de défense turque et ukrainienne ne cesse de se renforcer. Ankara vend à Kiev des drones de combat, qui ont d’ailleurs été utilisés contre les séparatistes pro-russes dans le Donbass. D’un autre côté, la Turquie s’est nettement rapprochée de la Russie depuis 2016. Moscou lui a vendu un système de défense antiaérienne perfectionné (les S-400), alors même qu’Ankara est membre de l’Otan. Et Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine ont pris l’habitude de négocier des compromis dans les zones de conflit où leurs pays sont impliqués, comme en Syrie ou dans le Caucase.