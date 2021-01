Le présumé meurtrier de l’Américain Mouhamed Cissé meurt en prison

Baba Ka dit Amadel, le présumé meurtrier de l’Américain Mouhamed Cissé, est mort en prison lundi, alors qu’il tentait de s’évader.



L’Observateur, dans sa parution de ce mardi, informe que le jeune caïd, qui a tenté d’escalader le mur de la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Louga où il était en détention depuis une semaine, a lourdement chuté avant de cogner sa tête contre les carreaux.



Le journal Les Echos qui donne plus de détails, rapporte que le mis en cause avait réussi à tromper la vigilance des gardes, et à escalader le mur. Malheureusement, il se fera repérer par les geôliers. Ces derniers, positionnés aux quatre coins de la prison, le somment de se rendre. Mais, il refuse et tente le saut, puis se fracasse le crâne avant de rendre l’âme.



Informés, les éléments du Commissariat centrale de Louga se sont déplacés sur les lieux pour procéder au constat. Le corps sans vie a été déposé à la morgue.



Mais selon des sources du journal L'Observateur, cette mort brutale, qui a pris de court tous les gardes pénitentiaires de la prison de la capitale du Ndiambour, est loin de révéler tous ses secrets. Mais, ont informé les mêmes sources, pour le moment, rien n’a encore filtré officiellement sur les causes exactes de cette morte « troublante » ce qui met, pour l’instant, les gardes pénitentiaires hors de cause.



Pour rappel, Amadel, qui venait juste de fêter ses 26 ans, était le cerveau présumé de la redoutable bande auteure de plusieurs cambriolages, braquages, et attaques à main armée. Il a été cité dans plusieurs meurtres, dont celui de l’Américain Mouhamed Cissé, abattu à Médina Baye (Kaolack), courant mois janvier 2020.