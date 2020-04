Le prix du pétrole américain devient négatif en raison de la baisse de la demande

Le prix du pétrole américain a baissé pour la première fois de l'histoire car les mesures de confinement à travers le monde ont maintenu les gens chez eux.



Cela signifie que les producteurs de pétrole paient les acheteurs pour se débarrasser de cette matière première, craignant que la capacité de stockage ne soit épuisée en mai.



La demande de pétrole s'est pratiquement asséchée, car les mesures de confinement dans le monde entier ont maintenu les gens à l'intérieur.



En conséquence, les compagnies pétrolières ont eu recours à la location de pétroliers pour stocker l'excédent de l'offre, ce qui a poussé le prix du pétrole américain en territoire négatif.



Le prix du baril de West Texas Intermediate (WTI), la référence pour le pétrole américain, est tombé jusqu'à moins 37,63 dollars (22 617 FCFA) le baril.



"C'est une situation farfelue", a déclaré Stewart Glickman, un analyste de l'équité énergétique chez CFRA Research. "Le choc de la demande a été si important qu'il a dépassé tout ce que les gens auraient pu attendre.



La forte baisse de lundi est due en partie à une technicalité du marché mondial du pétrole. Le pétrole est négocié sur son prix futur et les contrats à terme de mai doivent expirer mardi. Les négociants ont tenu à se décharger de ces avoirs pour éviter de devoir prendre livraison du pétrole et d'encourir des frais de stockage.



En juin, les prix du WTI étaient également en baisse, mais s'échangeaient à plus de 20 dollars (12 112 FCFA) le baril.



Pendant ce temps, le Brent - la référence utilisée par l'Europe et le reste du monde, qui se négocie déjà sur la base des contrats de juin - était également plus faible, en baisse de 8,9 % à moins de 26 dollars (15 745 FCFA) le baril.



M. Glickman a déclaré que le renversement historique des prix rappelait les tensions auxquelles est confronté le marché du pétrole et a averti que les prix de juin pourraient également baisser, si les verrouillages restent en place. "Je ne suis vraiment pas optimiste quant aux perspectives des compagnies pétrolières ou des prix du pétrole", a-t-il déclaré.



OGUK, le lobby des entreprises du secteur pétrolier et gazier offshore britannique, a déclaré que le prix négatif du pétrole américain affecterait les entreprises opérant en mer du Nord.



"La dynamique de ce marché américain est différente de celle du Brent produit au Royaume-Uni, mais nous n'échapperons pas à l'impact", a déclaré Deirdre Michie, la patronne d'OGUK.



"Notre marché n'est pas seulement un marché commercial ; chaque centime perdu entraîne une plus grande incertitude pour l'emploi", a-t-elle déclaré.



L'industrie pétrolière est confrontée à la fois à une chute de la demande et à des luttes intestines entre producteurs pour réduire la production.



Au début de ce mois, les membres de l'OPEP et ses alliés ont finalement conclu un accord record pour réduire la production mondiale d'environ 10%. Cet accord est la plus importante réduction de la production pétrolière jamais convenue.



Mais de nombreux analystes affirment que les réductions n'ont pas été assez importantes pour faire la différence.



"Il n'a pas fallu longtemps pour que le marché reconnaisse que l'accord Opec+ ne suffira pas, dans sa forme actuelle, à équilibrer les marchés pétroliers", a déclaré Stephen Innes, stratège en chef du marché mondial chez Axicorp.