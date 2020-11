Le projet Reprosoc lancé ce mardi par Cicodev Afrique pour une plus grande efficacité des politiques de protection sociale

Le projet de renforcement de la société civile pour une politique de protection sociale efficace au Sénégal (REPROSOC) est mis en œuvre par l’Institut panafricain pour la Citoyenneté, les Consommateurs et le Développement (CICODEV Afrique), le Grdr-migration-citoyenneté et développement, le Laboratoire d’Analyse des Transformations économiques et sociales (LARTES) et le Conseil Départemental de Rufisque (CDR) comme associé.



Il s’agit d’un projet d’envergure nationale mis en œuvre sur une durée de 36 mois (2020 - 2022) avec un focus géographique sur 5 départements (Rufisque, Ranérou, Fatick, Matam, Sédhiou). Les bénéficiaires sont les populations en situation de vulnérabilité au Sénégal. Et le projet sera centré sur trois thématiques principales (la Couverture maladie universelle, les vulnérabilités alimentaires en milieu scolaire, la Bourse de sécurité familiale).



REPROSOC a été officiellement lancé, le mardi 17 novembre 2020 par le représentant du Ministre du Développement communautaire, de l'Équité sociale et Territoriale, en présence du représentant du Ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'aménagement des Territoires, Il est appuyé par l’Union Européenne à travers l’octroi d’une subvention d’un montant de cinq cent cinquante mille euros au consortium CICODEV-LARTES-Grdr.



La conception et la mise en œuvre de la Stratégie nationale de la Protection sociale ont montré l’importance de la participation des organisations de la société civile et de l’appropriation par les collectivités territoriales de la politique publique de protection sociale, parmi les compétences transférées de la politique de décentralisation.



REPROSOC cherche à renforcer l’implication de la Société civile dans l’amélioration de l’efficacité et de l’impact des politiques de protection sociale au Sénégal. Il entend ainsi mettre en évidence des connaissances solides, susceptibles d’améliorer la conception et la mise en œuvre des politiques de protection sociale, de mobiliser et de renforcer les capacités des organisations de la société civile et autres parties prenantes comme les collectivités territoriales et les médias.



Une synergie d’actions qui devra porter un plaidoyer efficace auprès des principales parties prenantes de la protection sociale, et avec l’appui de ces dernières, créer les conditions d’un consensus fort pour un investissement accru sur la protection des populations pauvres ou vulnérables.



Avec le projet REPROSOC, CICODEV Afrique et ses partenaires comptent remobiliser les Organisations de la Société Civile et catalyser une synergie des acteurs ( Gouvernement, Conseils départementaux, élus locaux, parlementaires, secteur privé, …) à travers une démarche multi-acteurs en mesure de soutenir une dynamique articulée autour d’un système de veille et un espace de formulation de recommandations en direction des décideurs, pour une plus grande efficacité et pérennisation des politiques et programmes de protection sociale.