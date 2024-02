Le rappeur MHD, condamné à 12 ans de prison pour meurtre, remis en liberté avant son procès en appel

L’artiste et huit autres hommes ont été jugés en septembre 2023 pour avoir participé à une expédition meurtrière, en juillet 2018, à Paris, qui avait coûté la vie à un jeune homme de 23 ans. Dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018, Loïc K., était renversé volontairement par une Mercedes dans le Xe arrondissement de Paris, puis passé à tabac par une dizaine d’hommes et lacéré de coups de couteau. Il est décédé de ses blessures quelques minutes après le départ de ses agresseurs.





Au cœur du dossier, un règlement de comptes entre jeunes de la cité des Chaufourniers, surnommée la cité rouge, dont viennent les accusés, et celle, voisine, de la Grange aux Belles, situées dans les Xe et XIXe arrondissements.