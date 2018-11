Le rappeur Ngaaka Blindé sera finalement jugé le 13 décembre 2018

On connait enfin la date du procès du rappeur "Ngaaka Blindé", arrêté depuis plus d'un an, pour détention de faux billets. Ce sera le 13 décembre 2018 à le Tribunal Correctionnel de Dakar.

Baba Ndiaye de son vrai non, le jeune artiste sénégalais va avoir l'opportunité de se défendre devant un juge et espérer recouvrer la liberté.