Le rédacteur en chef de SenTV et Zik FM placé sous contrôle judiciaire

Le journaliste Simon Faye, rédacteur en chef de SenTV et Zik FM, a été placé sous contrôle judiciaire ce lundi, à l'issue de son audition par le juge du 3ᵉ cabinet, chargé de l'instruction de son dossier. Il a pu regagner son domicile après plusieurs jours de garde à vue.



Le journaliste était convoqué depuis le jeudi 10 avril, dans le cadre d’une enquête pour diffusion de fausses nouvelles. Les faits reprochés portent sur la reprise, à l’antenne de SenTV et sur la page Facebook de Zik FM, d’un article publié par le site Afrique Confidentielle.



La justice lui reproche d’avoir relayé des informations jugées non vérifiées. Le contrôle judiciaire implique que Simon Faye reste à la disposition de la justice, avec certaines restrictions, dans l’attente de la suite de la procédure.