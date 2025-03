Le regroupement des boulangers du Sénégal menace d’un arrêt de production les 18 et 19 mars

Le regroupement des boulangers du Sénégal a annoncé, ce vendredi 7 mars 2025, un préavis d’arrêt de production pour les 18 et 19 mars prochains. Cette décision, qui pourrait perturber l’approvisionnement en pain à l’échelle nationale, intervient en pleine période de Ramadan et de Carême, des moments où la consommation de pain connaît traditionnellement une forte hausse.



Les boulangers sénégalais, confrontés à une crise économique sans précédent, dénoncent l’inaction des pouvoirs publics malgré leurs multiples sollicitations. « Malgré nos nombreuses démarches, notamment notre demande d’audience adressée au Premier ministre et nos courriers répétés au ministère du Commerce et de l’Industrie, nos préoccupations restent sans réponse », ont-ils déclaré.



La situation des boulangeries est décrite comme « alarmante », avec de nombreuses structures déjà en faillite et d’autres confrontées à des « difficultés insurmontables ».



Face à cette impasse, les boulangers ont décidé de passer à l’action. « En conséquence, nous annonçons un arrêt de production sur l’ensemble du territoire sénégalais les 18 et 19 mars 2025. Cette action sera renouvelable jusqu’à ce que nos revendications légitimes soient satisfaites », prévient le communiqué