Le retour de Mason Greenwood à MU fait polémique, la victoire amère du Real Madrid fait réagir l’Espagne

Greenwod : un «dilemme pour Manchester United»

En Angleterre, Mason Greenwood fait couler beaucoup d’encre. Inculpé en octobre dernier pour "tentative de viol" et "coups et blessures" envers son ex-copine entre 2018 et 2022, il a vu l’intégralité de ces charges être abandonnées. Greenwood avait prolongé avant cette affaire, et il est toujours lié à Manchester United, jusqu’en 2025.



Ce vendredi il fait la Une de tous les tabloïds, qui se demandent, à l’instar du Daily Mail, si United « va le jeter à la poubelle ? » ou bien le réintégrer. « Greenwood laissé dans le flou », résume ainsi le Daily Star, un peu comme le Daily Express qui revient aussi sur ce «dilemme pour Manchester United». Affaire à suivre.



3 points de suture pour le Real

Du côté de l’Espagne, le Real Madrid jouait hier et les Madrilènes se sont imposés (2-0) face à Valence ! Avec ces trois points, les Merengues consolident un peu plus leur seconde place. « Le Real n’abandonne pas », note justement le journal AS qui rapporte au passage l’expulsion de Paulista, après une grosse faute sur Vinicius.



D’ailleurs, comme le rappelle Marca, la rencontre a aussi été marquée par deux autres points négatifs. Il s’agit de deux blessures, celles de Karim Benzema et d’Eder Militão.



Un coup dur pour Madrid, qui intervient juste après un coup de gueule de Carlo Ancelotti sur le calendrier trop chargé selon lui. «La Liga veut organiser ses compétitions, la fédération aussi, la FIFA et l’UEFA aussi… chacun n’en fait qu’à sa tête. Résultat: les joueurs ne peuvent pas avoir de jours de repos. […] avec ce calendrier, on est en train de dépasser les limites. Tous ensemble, on doit faire quelque chose pour changer cela».



La vraie Juve !

En Italie aussi il y avait des matches ce jeudi soir. La Juventus s’est elle aussi imposée (1-0). C’était contre la Lazio en quart de finale de la Coupe d’Italie. Les Bianconeri l’ont emporté grâce au but de Gleison Bremer juste avant la mi-temps, et sont qualifiés pour la demi-finale.



Cela fait la Une de la presse comme La Gazzetta dello Sport qui titre : « C’est la vraie Juve » ! Globalement, cette victoire de la Vieille Dame fait réagir tous les quotidiens sportifs transalpins, avec également le Corriere dello Sport mais aussi Tuttosport.



À noter que la Juventus risque une nouvelle sanction de justice, pour une autre affaire, et pourrait se faire retirer 20 points cette fois-ci. La Vieille Dame serait alors bonne dernière du classement…