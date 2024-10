Le retour du grand Barça enflamme l’Espagne, le geste de grande classe d’Haaland fait le tour de l’Europe

La performance historique du Barça régale l’Espagne, le but hallucinant d’Erling Haaland choque l’Europe, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Le grand Barça est de retour

Le Barça a pris sa revanche face à sa bête noire. C’est la sensation de la soirée d’hier, la victoire 4-1 du Barça face au Bayern Munich. Mundo Deportivo évoque un «récital» tout comme Sport. Dans la lignée de son début de saison, Barcelone s’est montré dominateur, ambitieux avec de la générosité, de l’agressivité et surtout beaucoup de talents. Lamine Yamal à une nouvelle fois brillé, tout comme Fermin Lopez, Casado mais surtout Raphinha. Le capitaine est de retour à son meilleur niveau et signe un triplé de grande classe pour son 100e match avec le club comme le relaye Mundo Deportivo.



En Italie, La Gazzetta parle d’une leçon de football. En Allemagne, c’est silence radio. À l’instar de Kicker, on se contente surtout de relayer le constat amer de Kimmich, qui reconnaît que son équipe a fait trop d’erreurs. Le Barça a battu sa bête noire et fait le plein de confiance avant le Clasico, qui s’annonce déjà légendaire pour AS et Marca.



Erling Haaland choque l’Europe



En Angleterre, Manchester City n’a fait qu’une bouchée du Sparta Prague, victoire facile 5-0. Manchester City est «haut et puissant» selon le Daily Express. Haut comme son attaquant Erling Haaland, auteur d’un doublé dont un premier but acrobatique complètement fou.



Le Daily Mail parle d’un «Haaland volant», qui défie les lois de la physique et continue de nous couper le souffle. Pour AS, Haaland fait exploser le Sparta avec un «Golazo».



Le Corriere s’incline devant la magie d’Erling Haaland. Un but qui a fait le tour de l’Europe. Les journaux sont unanimes, c’est un but dont lui seul a le secret. Sa palette de finisseur n’a pas de limites. Après ce doublé, il affiche un bilan de 13 buts en 12 matches depuis le début de saison. La routine quoi.



Brest révélation de la Ligue des Champions



Brest vit un rêve éveillé. Ce sont «les Invincibles» comme le placarde le Télégramme. Avec ce match nul 1-1 face à Leverkusen, Brest est toujours invaincu avec 7 points en 3 journées et croit toujours à sa qualification. La «fête continue» pour L’Équipe, qui souligne le courage et la discipline des Bretons.



Une performance XXL applaudie en Espagne par Sport et chez le rival allemand avec Bild, qui décrivent Brest comme la révélation du tournoi. Pierre Lees-Melou, auteur d’une superbe reprise de volée, est fier des siens et ravi de faire taire tous ceux qui les annonçaient perdants. Xabi Alonso lui-même a avoué que les siens ont été bousculés et il se satisfait de ce nul.