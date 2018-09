Le revers des Emirats dans la Corne de l'Afrique

Les Emirats arabes unis cherchent activement à s'implanter dans les ports les plus importants de la Corne de l'Afrique, un lieu hautement stratégique pour le commerce international entre l'Asie et l'Europe.



DP World gère plus de 87 ports dans 40 pays. Et au-delà de l'intérêt économique pour les Emirats arabes unis, il s'agit d'accroître son influence dans la Corne de l'Afrique et concurrencer son voisin le Qatar.



L'annulation de ce contrat de DP World pour le terminal Doraleh est le troisième revers pour les Emirats en l'espace de 11 mois. DP World a été accusé de corruption, d'ingérence et d'avoir signé des accords illégaux dans plusieurs pays.



Djibouti, mais également le Soudan où cette société a été exclue d’une importante concession à Port Soudan après avoir cherché à influencer la privatisation du port et où le contrat est finalement revenu au Qatar.



Et enfin en mars dernier, la Somalie a également interdit les activités de DP World, accusé d’ingérence après avoir négocié avec la région indépendantiste du Somaliland pour obtenir la concession pour le port de Barbera tout en installant une base militaire.