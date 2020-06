Le sélectionneur algérien Djamel Belmadi a eu des offres du Top 5 des clubs de Ligue 1 en France

Sélectionneur de l’équipe d’Algérie, pays avec lequel il a gagné la CAN 2019, Djamel Belmadi aurait pu ne pas être l’entraîneur des Fennecs. A en croire Jonatan Mac Hardy, consultant de RMC, le technicien algérien a reçu des offres de clubs du top 5 français.



« Il (Belmadi) en a eu des offres en championnat français. Ça je peux te le dire. Djamel Belmadi a eu des offres de clubs du top 5 français. Ça ne s’est pas fait pour des négociations », a révélé le consultant dans l’émission « After Foot », reprise par le site Africa Top Sports.



Tout en qualifiant Belmadi de « très bon entraîneur », Jonatan Mac Hardy estime qu’il peut entraîner au haut niveau. Mac Hardy répondait à Nourredine Bouachera, membre du comité directeur de l’UNECATEF, le syndicat des entraîneurs français. Bouachera a toujours dénoncé le manque de représentativité des postes à responsabilité dans le football français en général et en Ligue 1 en particulier et se demande pourquoi des entraîneurs comme Belmadi ne pouvaient pas avoir la chance d’entraîner dans le championnat français.