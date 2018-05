Le sexe de deux enfants mutilés à Yeumbeur : le deuxième suspect arrêté

​Le deuxième suspect dans l’affaire des deux enfants K. Sané quatre (4) ans et C. Ciss trois (3) ans, retrouvés le sexe coupé, a été arrêté par la police de Yeumbeul. En effet, le nommé M.C âgé de 17 ans, a été dénoncé par le premier mis en cause I.K, 15 ans.