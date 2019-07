Le sommet européen sur les nominations clés de l’UE suspendu jusqu'à mardi

Preben Aamann, porte-parole du président du Conseil européen, Donald Tusk, a annoncé ce lundi, à la mi-journée, que le Conseil était suspendu et qu'il ne reprendrait que mardi à 11h locales (9h TU).



Selon l'agence Reuters, le président français Emmanuel Macron va donc rentrer à Paris ce jour-même pour revenir à Bruxelles demain.



Les chefs d'État et de gouvernement européens étaient réunis à Bruxelles depuis dimanche après-midi pour tenter de décider, au moins, qui seront les prochains présidents de la Commission européenne, du Conseil européen et Haut représentant pour les affaires étrangères.



Pour l'instant, et même si le Néerlandais social-démocrate Frans Timmermans tient la corde pour la présidence de la Commission, ce sommet européen n'a accouché d'aucun résultat concret.



Merkel espère encore le compromis



De son côté, la chancelière allemande Angela Merkel a déclaré lundi toujours espérer un compromis sur les nominations des postes clés de l'Union européenne, après la suspension du sommet à Bruxelles. Les discussions sont « compliquées », a-t-elle reconnu, citée par l'AFP, mais elle a dit « espérer qu'avec de la bonne volonté, un compromis sera faisable ». Pour le président français Emmanuel Macron, qui s'est exprimé à la sortie de cet interminable marathon, nous avons donné « une image de l'Europe qui n'est pas sérieuse ».