Le surprenant et vibrant hommage de l’Angleterre à ses héros, la Croatie comme dans un rêve

L’Écosse taquine les Anglais

Au fil des jours, et des rencontres, les Anglais y ont cru de plus en plus fort, reprenant leur célèbre chant « football is coming home » (le football rentre à la maison). Et forcément après la défaite, les voisins ne manquent pas l’occasion pour chambre. En Écosse, « it’s NOT coming home », répond le Daily Record.



La Croatie prévient les Français

En Croatie, c’est le « rêve ». Mais vraiment. Tellement que ce mot revient trois fois à la Une du journal local SN. Comme s’il fallait se pincer pour y croire. Oui, la Croatie est bien en finale de la Coupe du Monde 2018. Et pourtant, ce n’est pas démérité au vu de leurs prestations, surtout en phase de poules. Ils ont été impressionnants et ils font forcément peur aux Bleus. D’ailleurs, « la finale sera ardente », prévient le quotidien croate Slobodna Dalmacija.



