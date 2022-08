Le suspect de l'attaque contre Salman Rushdie plaide non coupable de tentative de meurtre

L'homme soupçonné d'avoir poignardé l'écrivain Salman Rushdie la semaine dernière dans l'État de New York a plaidé non coupable jeudi 18 août des accusations de tentative de meurtre et d'agression lors d'une audience au terme de laquelle il a été incarcéré sans possibilité de libération sous caution. Hadi Matar, 24 ans, est accusé d'avoir attaqué l'auteur des « Versets sataniques » vendredi 18 août lors d'une conférence organisée par la Chautauqua Institution. Il comparaissait jeudi devant un tribunal de district après son inculpation formelle par un grand jury.