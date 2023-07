« Le taux de l’analphabétisme au Sénégal est de 54.6% », déclare Silèye Gorbal Sy, Président Cnept

« Le taux de l’analphabétisme au Sénégal est de 54.6% ». C’est du moins ce qu’a fait savoir Silèye Gorbal Sy, Coordinateur de la Coalition Africaine pour l'Alphabétisation, ce mercredi lors de la conférence de presse organisée dans le cadre du lancement du Panel international de haut niveau qui aura lieu à Paris le 7 septembre prochain sur le Thème : « Rôle et Place des Jeunes et Femmes de la Diaspora pour l'éradication de l'Analphabétisme au Sénégal ».



« Le taux de l’analphabétisme au Sénégal est de 54.6%. Dans l’analphabétisme, d’après les études de terrain, il y avait plus de femmes analphabètes que d’hommes. C’est en ce moment qu’il y avait beaucoup de campagnes sur la scolarisation des filles. Si vous constatez dans nos écoles, la tendance est presque renversée. Il y a plus de filles que de garçons dans la plupart des écoles », a déclaré Silèye Gorbal Sy, Président Cnept.



À en croire le Chevalier de l'Ordre National du Lion, la conférence de Bamako avait recommandé que chaque pays mette au moins 3% de son budget de l’éducation à l’alphabétisation. Ce qui n’est pas le cas pour le Sénégal.



« Ces dernières années, il y a un recul et l’Etat ne met plus beaucoup d’argent dans l’alphabétisation. Il met beaucoup de moyens dans l’éducation, mais pas dans l’alphabétisation. Un ministre de la république disait l’autre jour que si vous prenez le budget global du Sénégal les 50%, c’est la santé et l’éducation. Presque 500 milliards de F CFA sont investis dans l’éducation. Et dans ce budget, vous n’avez même pas 2% pour l’alphabétisation. Pourtant, la conférence de Bamako avait recommandé que chaque pays mette au moins 3% de son budget de l’éducation à l’alphabétisation, alors qu’au Sénégal jusqu’à présent, il y a un faible taux de financement de l’éducation par rapport à l’alphabétisation. Ce qui fait qu’il n’y a plus de programme comme par le passé ».



Interpelé sur le contenu des programmes au Sénégal, il soutient : « J’ai parlé des assises nationales qui ont été présidées par le conseil présidentiel. Et dans les 11 recommandations des assises de l’éducation, la sixième recommandation est relative à l’alphabétisation et à nos langues. Il a été demandé qu’on renforce l’alphabétisation et les langues nationales au Sénégal. Et maintenant on ne peut pas renforcer l’alphabétisation et nos langues sans pour autant promouvoir et enseigner ces langues à l’école élémentaire. Nous sommes en train de travailler avec le ministère de l’Education pour faire des propositions dans le cadre du contenu des curricula qui vont intégrer nos langues nationales ».