Le tirage au sort complet de la phase de groupes la Ligue des champions

Le tirage au sort a offert un choc entre la Juventus de Ronaldo et le Barça de Messi et des retrouvailles pour les clubs français : le PSG affrontera Manchester United. L'OM de Villas-Boas croisera Porto. Rennes tombe contre Chelsea.



Groupe A

Bayern Munich (ALL)

Atlético de Madrid (ESP)

RB Salzbourg (AUT)

Lokomotiv Moscou (RUS)



Groupe B

Real Madrid (ESP)

Chakhtior Donetsk (UKR)

Inter Milan (ITA)

Borussia M'Gladbach (ALL)



Groupe C

FC Porto (POR)

Manchester City (ANG)

Olympiakos (GRE)

Olympique de Marseille



Groupe D

Liverpool (ANG)

Ajax Amsterdam (HOL)

Atalanta Bergame (ITA)

FC Midtjylland (DAN)



Groupe E

Séville FC (ESP)

Chelsea (ANG)

FC Krasnodar (RUS)

Rennes



Groupe F

Zénith Saint-Petersbourg (RUS)

Borussia Dortmund (ALL)

Lazio Rome (ITA)

Club Bruges (BEL)



Groupe G

Juventus Turin (ITA)

FC Barcelone (ESP)

Dynamo Kiev (UKR)

Ferencvaros (HON)



Groupe H

Paris-Saint-Germain

Manchester United (ANG)

RB Leipzig (ALL)

Istanbul Basaksehir (TUR)



