Le torchon brûle entre Christine and the Queens et Booba: “Je suis un vrai et tu m’as tapé dessus”

Tout a commencé avec un tweet de Booba le 25 août dernier. Connu pour ses propos cash sur les réseaux sociaux, le rappeur a publié une vidéo de la prestation de Christine and the Queens au festival de Rock en Seine avec la légende suivante: “J’ai besoin de vacances et de repos. Je n'arrive plus à suivre.” Un commentaire directement lié à la transidentité du chanteur, qui a fini torse nu sur la scène de l’événement musical. Pour rappel, depuis près d'un an, Christine and the Queens (Redcar) se genre au masculin.

“Assume jusqu’au bout”

“Je suis déçu, je pensais que tu étais mon gars sûr. Bonne continuation pirate”, lui a répondu Booba. “Si j’étais ton gars sûr, tu ne ferais pas des tweets tendancieux en utilisant mon concert de la veille comme si je devais avoir honte de m’affirmer tel que je suis. Je suis un vrai et tu m’as tapé dessus gratis en trahissant notre lien. Point. Bye”, a enchaîné l'interprète de “Titled”.

Le rappeur a ensuite supprimé toutes ses publications à son sujet, sauf une. “Assume ton geste jusqu’au bout et supprime aussi ton incitation à la haine, tu vaux mieux que ça. Si tu ne comprends pas, c'est un mec qui danse sur scène. C’est bon, tu as compris? Tu peux rester dans l’ancien monde où on terrifie les hommes de leurs propres larmes (...). Paix et respect”, a ajouté le chanteur sur la toile. Ce dernier a conclu en affirmant qu'il ne ferait plus de commentaire à ce sujet et qu'il ne “pouvait pas laisser passer une hypocrisie pareille”.

Ce n’est pas la première fois que le “Duc de Boulogne” s’en prend publiquement à l’artiste, mais cette fois-ci, Christine and the Queens a décidé de lui répondre. “Bonnes vacances Booba, je pense que c’est le métier d’influenceur, ça te fatigue”, a-t-il déclaré sur X.Un internaute a alors décidé de s’en mêler en commentant: “Réglez cette discorde avec un nouveau feat svp, faites pas les cons les gars, ça donnerait quelque chose de cool.” Mais pour Christine and the Queens, hors de question de collaborer avec le rappeur. “Non, ça va aller, je ne bosse pas avec des gens qui me manquent de respect”, a-t-il réagi. Dans une vidéo TikTok, il a ensuite ajouté: “Message à Booba, tu ne comprends pas, tu as besoin de vacances… Bonnes vacances! Unfollow! Adieu Capitaine! Bye.”