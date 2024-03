Le traitement réservé à Mbappé choque l’Espagne, la première trahison d’Endrick envers le Real Madrid

La nouvelle sortie prématurée de Mbappé inquiète l’Espagne, Endrick trompe déjà le Real Madrid, le retour de Bellingham enflamme Madrid, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Mbappé plus que jamais la tête en Espagne

On a eu le droit à un énorme choc hier en ouverture de la 24ème journée de Ligue 1 avec l’AS Monaco qui accueillait le PSG. 90 minutes soldées par un triste 0-0. Côté parisien, c’est un deuxième nul de suite après le week-end dernier face à Rennes. Et c’est aussi la deuxième fois de suite que Kylian Mbappé est sorti par Luis Enrique ! Cette fois-ci, l’Espagnol a frappé encore plus fort en sortant le Français dès la mi-temps ! Le joueur a suivi la seconde mi-temps en tribune, au côté de sa mère.



Pour L’Equipe, Mbappé avait la tenue de mauvaise soirée. Cette fois-ci c’est sûr, la star du PSG est désormais un joueur comme un autre aux yeux de son entraîneur. En Espagne, on ne rate pas une miette du traitement réservé à la future star du Real Madrid. La presse madrilène est tout simplement sous le choc.



Pour Marca, c’est du jamais-vu. Mbappé prépare clairement sa sortie alors que le journal AS évoque dans ses pages intérieures une punition de la part de Luis Enrique. À quelques jours du 8ème de finale retour face à la Real Sociedad, il n’y en a donc encore que pour Kylian Mbappé.



Endrick s’est trompé de maillot

Toujours en Espagne où l’on se projette sur les matchs du jour avec le Real Madrid qui va passer un test à Valence. Malgré une 9ème place au classement, le club Ché est considéré comme un redoutable adversaire, capable de faire tomber n’importe qui, surtout dans son antre de la Mestalla.



La future star annoncée du Real Madrid Endrick va enfin faire ses grands débuts au Santiago Bernabeu. Mais comme vous pouvez le voir dans les pages intérieures de Marca, ce ne sera pas avec la tunique blanche, mais jaune, autrement dit celle du Brésil ! Le crack de 17 ans a été convoqué par le nouveau sélectionneur Dorival Junior dans la perspective des matches amicaux en Europe face à l’Angleterre et l’Espagne, les 23 et 26 mars prochains. Pour voir Endrick sous le maillot du Real Madrid, il faudra attention juillet prochain !



Bellingham va refouler les pelouses



Les Madrilènes font les unes des journaux espagnols ce samedi. Les merengue peuvent enfin compter sur le grand retour de Jude Bellingham. Attention puisqu’il faudra aussi surveiller d’autres joueurs comme Rodrygo ou encore Vinicius Jr ! Et oui, le trio est de retour, s’enflamme Marca dans ses pages intérieures.



Comme l’explique AS, l’Anglais a montré une amélioration significative dans la récupération de sa cheville. Bellingham a reçu l’accord médical et Ancelotti a même déclaré qu’il le voyait «au meilleur de sa forme».