Le transfert d'Edouard Mendy rapporte gros à deux de ses anciens clubs

Officiellement transféré à Chelsea jeudi pour 24 millions d’euros, Edouard Mendy ne fait pas des heureux que du côté du Stade Rennais. D’autres formations bénéficieront aussi du départ du gardien sénégalais pour l’Angleterre.



En effet, avant qu’on ne le connaisse sous les couleurs du Stade de Reims, Mendy a joué pour les Municipaux du Havre et de Caucriauville, un quartier du Havre. Et à en croire Paris Normandie, les Municipaux du Havre bénéficieront d’environ 500 000 euros du montant du transfert du gardien, alors que Caucriauville percevra 120 000 euros.



Les deux clubs doivent se frotter les mains en ce moment.



