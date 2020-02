Le transfert de la dernière minute : Ighalo rejoint Manchester United !

Manchester United s'est battu jusqu'au bout et a réussi à recruter l'attaquant dont le club avait tant besoin pour le reste de sa saison. Un attaquant qui arrive tout droit de Shanghai. Sur ses réseaux sociaux, le club mancunien a annoncé l'arrivée d'Odion Ighalo à Old Trafford. Le joueur arrive sous forme de prêt en provenance du Shanghai Shenhua.



L'international nigérian rejoint Manchester United pour les six prochains mois. Le club anglais s'est réservé une option d'achat dans le contrat du joueur, mais la somme n'a pas été révélée.