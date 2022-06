Le voyage du pape François en Afrique reporté sine die pour raisons de santé

Ce report n’est pas totalement une surprise: depuis le début du mois de mai, en effet, le pape se déplace en fauteuil roulant. L’opération subie par François au côlon l’été dernier l’a fortement diminué, mais c’est ce genou droit qui le fait souffrir depuis des mois. Il souffre de gonalgie, une arthrose du genou particulièrement douloureuse, et a déjà subi plusieurs infiltrations pour le soulager, rapporte notre correspondant Vatican, Eric Sénanque



« Acceptant la demande des médecins, a expliqué le porte-parole du Saint-Siège, et afin de ne pas annuler les résultats des thérapies du genou encore en cours, le Saint-Père se voit contraint, à regret, de reporter le voyage apostolique en République démocratique du Congo et au Sud-Soudan prévu du 2 au 7 juillet, à une nouvelle date à définir ». Voilà, ce que dit le communiqué officiel du Vatican, laissant entendre que le pape argentin pourrait échapper à une opération.



Une messe prévue à Goma dans un camp de réfugiés

Le pape François était attendu à Kinshasa, mais surtout aussi à Goma où il devait célébrer une messe dans un camp de réfugiés et rencontrer les populations déplacées du conflit dans l'Est et les sinistrés de la catastrophe de l'éruption du volcan Nyiragongo - survenue en 2021.



Ce déplacement du chef spirituel des catholiques suscitait énormément d'espoirs en RDC, dans un contexte de guerre avec des attaques récurrentes. Cela notamment par les combattants du M23 dans l'Est. Puis des tensions avec le Rwanda accusé de soutenir cette rébellion, et un contexte de difficultés socio-économiques croissantes. Ce voyage aurait été le premier voyage apostolique depuis 37 ans en RDC, après la visite de Jean-Paul II en 1980, puis en 1985.



Un rendez-vous très attendu donc, tout comme l'étape de François à Juba, la capitale sud soudanaise. La déception est donc immense au Sud-Soudan où il était attendu depuis plus de deux ans. Ce voyage, placé sous le signe de la paix, aurait été le quatrième voyage du pape sur le continent africain. Il s'était rendu en Ouganda, au Maroc, au Kenya, en République centrafricaine, puis en Égypte. Aucune date n’a pour l’heure été fixée pour un nouveau voyage et rien ne dit qu’à 85 ans, il puisse se rendre dans ces deux pays d’Afrique.



Pour Mgr Utembi, archevêque de Kisangani et président de la Conférence épiscopale du Congo (Cenco), la visite n’est que reportée, il faut donc garder espoir.