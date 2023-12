League Cup : Chelsea et Nicolas Jackson passent en demi-finale, Everton de Gana Guèye éliminé

Longtemps maladroit avant de finalement ajuster la mire lors des tirs au but, Chelsea éjecte Newcastle de la League Cup (1-1, TAB 4-2) et file en demies. Mené (0-1) par les Magpies à la 16e minute, les Blues ont été récompensé par une égalisation tardive de Mudryk (90 +2).



Nicolas Jackson a été titularisé en pointe. Il a cédé sa place à Christopher Nkunku (69e), qui a effectué sa première apparition en compétitions officielles avec ses nouvelles couleurs. Jackson et ses coéquipiers continuent donc l’aventure en League Cup.



Dans les deux autres rencontres de League Cup mardi, Fulham s’est qualifié pour le tour suivant après une séance de tirs au but remporté contre Everton de Gana Guèye (1-1, 6-7 tab), tandis que Port Vale s’est fait corriger par Middlesbrough (0-3).