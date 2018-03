‘’Leeral Askan wi’’ exige une enquête sur les 52 milliards attribuées à la société ‘’ Iris corporation’’

Les propos du ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye qui sont de faire tout son possible pour réélire le président Macky Sall dès le premier tour à la présidentielle, continue d’animer les débats. A cet effet, le président de ‘’Leeral Askan wi’’ a appelé ses camarades d’organiser une "journée noire" devant le ministère de l’Intérieur et exige une enquête parlementaire sur les 52 milliards équivalents au marché attribué à une "société mafieuse" comme ‘’ Iris corporation’’ par l’ancien ministre de l’Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo.



Le leader de ‘’Leeral Askan wi’’ a également précisé que « l’organisation de cette journée est une manière d’exiger la distribution des Cartes nationales d’identité qui ont coûté 52 milliards FCFA pour la fabrication. Toute la lumière doit être faite pour cette opération. Aly Ngouille Ndiaye est indéfendable. Et on ne peut pas convaincre les Sénégalais sur ses propos ».



«Il faut dénoncer les dérives que l’ancien ministre de l’Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo et Aly Ngouille Ndiaye sont en train de faire. Les gens ne l’accepteront pas », a laissé entendre Omar Faye.