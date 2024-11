Législatives 2024 au Sénégal : les partis faiblement représentés dans les bureaux de vote

L'élection législative au Sénégal se tient ce dimanche 17 novembre 2024. À Dakar et dans plusieurs régions du pays, le constat est le même : une faible affluence et une représentation limitée des partis politiques.



Depuis ce matin, les représentants des différentes listes dans les bureaux de vote restent en deçà des attentes, selon nos confrères de Walfadjiri. Dans un bureau de vote de la commune de Dieuppeul-Derklé, sur les 41 listes en compétition, seulement trois représentants étaient présents.

À Saint-Louis, précisément à l'école Alioune Sakho, sept (7) mandataires ont été enregistrés. Une situation similaire a été observée à l'école Pionnier de Rufisque, où seulement deux à trois représentants étaient présents dans les bureaux de vote.



Dans la plupart des centres de vote, une présence notable des personnes âgées a été remarquée, tandis que les jeunes étaient moins nombreux.



Dans certaines zones, les bureaux de vote ont ouvert à l’heure prévue et le vote a débuté à 8 h, mais d’autres zones ont enregistré des retards, principalement dus à des problèmes liés à l’installation du matériel électoral.



Malgré tout, les populations se rendent, de manière modérée, aux bureaux de vote pour accomplir leur devoir citoyen.